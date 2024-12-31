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Ankara'da Yılbaşı Denetimleri Başladı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı denetimlerini KGYS Merkezi'nden 18 bin 735 personel ile yürütüyor.

31.12.2024 23:01
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Başkentteki yılbaşı denetimleri KGYS Merkezi'nden takip ediliyor

ANKARA - Başkentteki yılbaşı denetimleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi merkezinden takip ediliyor.

Başkentte yılbaşı denetimleri kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi Yerleşkesinde bulunan KGYS Merkezi'nde takip ediliyor. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Hakan Tandoğan, KGYS'de kentin ana cadde, kavşak ve işlek noktalarında yapılan denetimleri izledi.

"18 bin 735 personelle bu geceyi huzurlu bir şekilde vatandaşlarımızın atlatabilmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz"

Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, Vali Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürümüz Engin Dinç'in talimatları doğrultusunda yılbaşına özel ve hassas bir şekilde bir planlama yaptıklarını belirten Tandoğan, "Bugün 2 bin 646 ekip, bu ekiplerin 548 tanesi trafik ekibi. Malumunuz son yapılan hem personel alımı hem de araç alımlarıyla beraber sayın bakanımızın talimatlarıyla yoğunluğumuzu biz birazcık da trafik unsurlarımıza verdik. Biz 2 bin 646 ekip ve 18 bin 735 personelle bu geceyi huzurlu bir şekilde vatandaşlarımızın atlatabilmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Tedbirlerimiz bugün başlamadı. Şu anda 403 sabit uygulama noktamızda 18 bin 735 personelimizle beraber sahadayız. Başta İl Emniyet Müdürümüz Engin Dinç olmak üzere hepimiz bütün rütbelilerimiz sahada olması gereken asayiş hizmetleri, trafik hizmetlerinin haricinde idari kısımlarda görev yapan arkadaşlarımız dahil şu anda Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak sahadayız. Tedbirlerimiz bizim bugün başlamadı. Bizim yaklaşık on gün öncesinde başlayan tedbirlerimiz vardı. Tedbir aldığımız yerler malumunuz vatandaşlarımızın kutlama yapabileceği alanlar; konser alanları, yüksek hızlı tren garı, AŞTİ, havalimanı gibi yerlerin tamamında en üst düzeyde tedbirlerimizi almış vaziyetteyiz" diye konuştu.

KGYS Merkezi'nde ekiplerin aralıksız çalıştığını aktaran Tandoğan, "112 Acil Çağrı Yerleşkesinin içerisinde bulunuyoruz. Buraya gelen ihbarlar anında buradaki arkadaşlarımız vasıtasıyla değerlendirilerek, sahadaki görev yapan ekiplerimize nitelikli bir şekilde aktarılarak hızlı ve etkin müdahale aslında müdahaleden daha önemlisi daha herhangi bir suç oluşmadan veya herhangi bir yoğunluk oluşmadan gerekli tedbirleri alma açısından değerlendirmeleri yapılarak sahaya hızlı bir şekilde aktarıyoruz. O değerlendirmelerin yapıldığı ana nokta burası arkadaşlar. Tabii burada vatandaşlarımızın yeni yılı huzurlu geçirmeleri için malumunuz biz bugün yapmış olduğumuz değerlendirmelerde başta işlenen suç türleri açısından trafik suçlarını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Yılbaşı Denetimleri Başladı - Son Dakika

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