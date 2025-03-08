Ankara-Konya Yolunda Araç Yangını

Ankara- Konya yolunda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
Sürücünün yangını söndürme çabaları cep telefonu kamerasına yansıdı
ANKARA - Ankara-Konya yolunda seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Sürücünün yangını söndürme çabaları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara-Konya yolunda seyir halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü aracını yol kenarına çekerek, yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştı. Sürücünün, araçtaki yangını söndürme çabaları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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