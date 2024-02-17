Polatlı'da çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Polatlı'da çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Polatlı\'da çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Beyceğiz Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet Yiğithan Uzunoğlu kasık ve baldır bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Yaralı Uzunoğlu, hastaneye kendi imkanlarıyla gitti ancak kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırganı ve kavgada bulunan diğer kişileri gözaltına aldı. Uzunoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

17.02.2024 01:23
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre Polatlı'ya bağlı Beyceğiz Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından olay kavgaya dönüştü. Kavga'da Murak Köksal husumetlisi Ahmet Yiğithan Uzunoğlu'nu kasık ve baldır bölgesinden bıçakladı. Yaralanan Uzunoğlu kendi imkanları ile gittiği hastanede kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Kavganın ardından polis ekipleri saldırgan şahıs Köksal'ı ve kavgada bulunan iki diğer kişiyi gözaltına aldı. Uzunoğlu'nun cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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