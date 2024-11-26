Ankara ve Musul Valileri Bir Araya Geldi

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Ankara Valisi Şahin, Musul Valisi Dakhil ile bir araya geldi

ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, çeşitli ziyaretler için Türkiye'de bulunan Musul Valisi Abdülkadir Dakhil'i kabul etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye'de ziyaretlerine devam eden Musul Valisi Abdülkadir Dakhil ile beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Vali Şahin'in yanı sıra, Yardımcısı Bekir Yılmaz, Özel Kalem Müdürü Çetin Şimdi, Protokol ve Basın Müdürü Adem Sezer ile Dışişleri Bakanlığı temsilcileri yer aldı.