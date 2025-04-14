Anne bebeğiyle müstehcen paylaşım yapıp para istedi - Son Dakika
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Anne bebeğiyle müstehcen paylaşım yapıp para istedi

Anne bebeğiyle müstehcen paylaşım yapıp para istedi

Türkiye'de yeni doğum yapmış bir kadın, bebeğiyle birlikte cinsel içerikli videolar paylaşıp para talep etti. Kadının, bebeğini emzirirken kendisini ve bebeğini teşhir ettiği bu görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi.

14.04.2025 07:42
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Türkiye'de sosyal medyada gündeme gelen bir iddia kamuoyunda büyük tepki yarattı.

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER İÇİN PARA İSTEDİ

Gazeteci ibrahim Haskoloğlu'nun haberine göre, yeni doğum yapan bir kadın, bebeğiyle birlikte uygunsuz içerikler paylaştı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, kadının bebeğini emzirirken kendisini ve bebeğini teşhir ettiği ve bu görüntülerin devamı için IBAN numarası vererek para talep ettiği öne sürüldü.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Yetkililer, çocuğun korunması amacıyla adres tespiti için çalışmaların başlatıldığını ve gerekli hukuki sürecin takip edildiğini duyurdu.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:

Anne bebeğiyle müstehcen paylaşım yapıp para istedi
Anne bebeğiyle müstehcen paylaşım yapıp para istedi
Anne bebeğiyle müstehcen paylaşım yapıp para istedi
Anne bebeğiyle müstehcen paylaşım yapıp para istedi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3-sayfa, Türkiye, Gündem, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Anne bebeğiyle müstehcen paylaşım yapıp para istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • osman şahin:
    KADININ SUÇU YOK HUKUKSUZLUK ADALETSİZLİK TOPLUM SUÇLU YÖNETİM SUÇLU SOSYAL EŞİTLİK PAYLAŞIM KAVRAMI YOK ACIMASIZLIK VAR VİJDANSIZLIK VAR HER GÜN BİR KADIN ÖLDÜRÜLÜYOR 14 95 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Rabbim hiçbir kulunu şeytana uydurmasın. 87 2 Yanıtla
  • Emre Kılıç:
    Puluk başını almış gidiyor allah sonumuzu hayır eyleye 43 2 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Artık dünya çekilmez bir hal aldı...Bir göktaşı düşsede hep birlikte yok olup gitsek...Şu anki insanlığın tek hak ettiğ teki şey ,dinazorlar çağındaki gibi büyük bir göktaşı...Başka türlü bu dünya temizlenmez... 39 4 Yanıtla
  • mert çelik:
    kadınlar her zaman haklıdır diyenler nereye kaçtı 36 4 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Kaybettiğimiz en büyük hazinemiz: AHLAK, AHLAK, AHLAK 19 0 Yanıtla
  • Zafer El:
    evettt son geldiğimiz nokta işte beyler turpun büyüğü bundan büyük turp olurmu turpunuzla gurur duyunuz vay sonumuza vay vah sehitlerimize vah. 6 5 Yanıtla
  • Ertugrul Karadag:
    Sende izliyosun kesin kadının suçu yok diyor bide 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Anne bebeğiyle müstehcen paylaşım yapıp para istedi - Son Dakika
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