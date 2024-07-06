Antakya'da araç su içen kediyi ezdi - Son Dakika
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Antakya'da araç su içen kediyi ezdi

Antakya\'da araç su içen kediyi ezdi

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir aracın su içen kediyi ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Araç sürücüsünün umursamadan geçtiği kedinin sahipleri şikayetçi oldu. Mahalle sakinleri, insanların hayvanlara karşı daha duyarlı olmalarını istedi.

06.07.2024 23:01
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir aracın su içen kediyi ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde seyir halde ilerleyen bir araç, su içen kediyi ezerek üstünden geçti. Aracın evcil kediyi ezmesiyle acı çekerek öldüğü anlar ve sürücünün can çekişen hayvanı umursamadığı an kameraya an be an yansıdı. Mahalle sakinlerinin tepki gösterdiği olayda evcil kedinin sahiplerinin araç sürücüsünün tespit edilmesi amacıyla şikayetçi oldukları öğrenildi.

"Kedi yolun kenarında beklerken araç hiç durmadan kediyi ezip geçiyor"

İnsanların hayvanlara karşı daha duyarlı olmaları gerektiğini ifade eden Akasya Mahallesi Muhtarı Ramazan Çelik, "Burada evcil kedi, araç çarpması sonucu ezilerek ölmüştü. Bu konu hakkında mahalle sakinlerimiz ve sürücülerimizden canlılara karşı daha duyarlı olmamızı istiyoruz. Güvenlik kamerasında ise; kedi yolun kenarında beklerken araç hiç durmadan kediyi ezip geçiyor. Belki kediyi alıp veterinere götürseydi kedinin hayatı kurtulabilirdi. Sonuç olarak o da bir can. İnsanların hayvanlara karşı daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Onlarında can taşıdıklarını düşünmeleri gerekiyor. Her canlıya yapılan iyilik sevaptır. Bu konuda insanlarımızın daha sevgili, şefkatli ve merhametli davranmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da araç su içen kediyi ezdi - Son Dakika

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