Antakya\'da Metro Turizm\'e ait yolcu otobüsü alev alev yandı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki Metro Turizme ait yolcu otobüsü alev alev yandı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Yangın, Antakya ilçesinde meydana geldi. Antakya - İskenderun yolu Anayazı Mahallesi mevkiinde seyir halindeki Metro Turizme ait yolcu otobüsü alev alev yanmaya başladı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alev alev yanan otobüse müdahalesi sürüyor. - HATAY
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