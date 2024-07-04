Antalya-Alanya Karayolunda Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Antalya-Alanya Karayolunda Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Antalya-Alanya Karayolunda Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Antalya-Alanya D-400 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında, motosikletin devrilmesi sonucu 1'i yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

04.07.2024 09:30
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Motosikletin devrilerek sürüklenmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Antalya- Alanya D-400 Karayolunda Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Korkut Ateş'in kullandığı 07 BLJ 976 plakalı motosiklet Yemişli Mesire alanı önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Korkut Ateş ve motosiklette yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Paul Luca Wolter yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya-Alanya Karayolunda Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya-Alanya Karayolunda Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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