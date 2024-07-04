Motosikletin devrilerek sürüklenmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.
Antalya- Alanya D-400 Karayolunda Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Korkut Ateş'in kullandığı 07 BLJ 976 plakalı motosiklet Yemişli Mesire alanı önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Korkut Ateş ve motosiklette yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Paul Luca Wolter yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya-Alanya Karayolunda Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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