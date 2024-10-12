Antalya'da 119 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da 119 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

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Kardeşinin kimlik bilgilerini veren E.Ö., 34 'Karşılıksız Çek' suçundan yakalandı.

12.10.2024 15:30
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Antalya'da 119 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

ANTALYA - Antalya'da polis tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında kardeşine ait kimlik bilgilerini veren şahsın incelemesinde 34 adet Karşılıksız Çek suçundan 119 yıl hapis cezası ve 4.7 milyon TL para cezası ile arandığı belirlendi. Şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, asayiş faaliyetleri sırasında kimlik kontrolü yaptığı sırada E.Ö. isimli bir şahsın başkasına ait kimlik bilgilerini verdiğini tespit etti. Yapılan detaylı incelemede, E.Ö.'nün kardeşinin kimliğini beyan ettiği belirlendi. Şahsın, 34 farklı "Karşılıksız Çek" suçundan toplam 119 yıl hapis cezası ve 4 milyon 793 bin 900 TL para cezası ile arandığı öğrenildi.

E.Ö. isimli şahıs hakkında yapılan adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Antalya, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 119 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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