Antalya'da 2 Katlı Evde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Antalya'da 2 Katlı Evde Yangın Çıktı

Antalya\'da 2 Katlı Evde Yangın Çıktı

Antalya'nın Akseki ilçesindeki Güzelsu Mahallesi'nde Zafer Ersoy'a ait 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının evin ahırında başladığı ve çatısına sıçradığı bildirildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

23.10.2024 13:59  Güncelleme: 14:03
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Antalya'nın Akseki ilçesi Güzelsu Mahallesi'nde 2 katlı evde yangın çıktı.

Yangın, gece 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Güzelsu Mahallesi'nde meydana geldi. Zafer Ersoy'a (70) ait 2 katlı evin ahırında başlayan yangın, alevlerin yükselmesiyle evin çatısına da sıçradı. İhbar üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki ve Manavgat İtfaiye Biriminden 2, Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz ve 1 su ikmal aracı sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu, alevler evin tamamına yayılmadan ve çevredeki evlere sıçramadan yaklaşık 4 saatte tamamen söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı olmadığı bildirildi. Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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