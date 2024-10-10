Antalya'da Beton Mikseri Kaza Yaptı, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Antalya'da Beton Mikseri Kaza Yaptı, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Antalya\'da Beton Mikseri Kaza Yaptı, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde virajı alamayarak yan yatan beton mikserinin sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın detayları ve sürücünün sağlık durumu hakkında bilgiler verildi.

10.10.2024 08:53  Güncelleme: 08:59
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Antalya'da virajı alamayan beton mikseri yan yattı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Hürriyet Caddesi ile 1. Cadde kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir beton firmasına ait Mustafa Ç. idaresindeki 07 DV 108 plakalı beton mikseri Çakırlar bölgesindeki tesisten dolum yaptıktan sonra şehir merkezi istikametine hareket etti. Seyir halindeki mikser Hürriyet Caddesi kesişiminde bulunan ışık sistemine geldiğinde ağırlığında etkisiyle yan yattı.

Sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler araç içiresinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. 112 Acil Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Mustafa Ç., kontrol amaçlı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Beton Mikseri Kaza Yaptı, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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