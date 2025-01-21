Antalya'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Antalya\'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Antalya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 3 şüpheli tutuklandı.

21.01.2025 11:37
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Antalya'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Grupların iki ayrı zaman diliminde gerçekleştirdikleri kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Bıçakların konuştuğu kavgada bir kişinin ise kavga eden grubun arasına motosikletle dalması da görüntülere yansıdı. Olay sonrası gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunduğu belirlenen ve Manavgat ilçesi Barbaros Caddesi'nde karşılaşan yabancı uyruklu 2 grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada Loay E. ve Kusay E. isimli 2 kardeş ile diğer gruptan Mahmut E. H. bıçaklanarak yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mahmut E. H. ve Loay E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Kusay E.'nin ise yarasının hafif olduğu belirlendi.

Akaryakıt istasyonunda yakaladılar

Olayı duyan yabancı uyruklu bir grup, bıçaklama olayının şüphelisi olduğu ve Manavgat'tan kaçmaya hazırlandığı belirlenen Salih A.'yı Manavgat çıkışında bulunan akaryakıt istasyonunda yakıt aldığı sırada yakaladı. Salih A. gelen grup tarafından darp edilirken yanında bulunan Musa E. A. isimli şahıs vücudunun değişik yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olaya karıştıkları belirlenen Kusay E. H., Ali E. A. ve Salih A. yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kusay E. H. savcılık tarafından serbest bırakılırken Ali E. A. ve Salih A. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Mahallesi'nde bulunan Manavgat S tipi ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kavga anları güvenlik kamerasında

Öte yandan, iki farklı zaman diliminde meydana gelen iki kavga, güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. İlk görüntülerde tartışmayla başlayan kavgada bir kişinin motosikletiyle grubun arasına dalması, diğer görüntüde ise akaryakıt istasyonundan otomobile yakıt alan iki kişinin, minibüs ile gelen kalabalık grupça darp edilme ve bıçaklanmaları yer aldı.

Asayiş ekiplerinin çalışmaları neticesinde olaya karıştıkları gerekçesiyle yeni gözaltıların olduğu, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecekleri bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika

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