Antalya'da Çift Cinayet: Genç Kız ve Katil İntihar Etti

Antalya'da 17 yaşındaki kızı öldürüp hayatına son veren adamın cenazesi ailesi tarafından alındı

ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bekçilerin kimlik kontrolü sırasında kaçan ve saklandığı odunlukta yanında bulunan 17 yaşındaki kızı tabancayla başından vurduktan sonra aynı silahla intihar den şahsın cenazesi, otopsinin ardından aile yakınları tarafından teslim alındı.

Olay, Siteler Mahallesi 1327 Sokak'taki bir apartmanda gece saatlerinde meydana geldi. Hakkında arama kararı bulunan Sezer Bozkurt, durumundan şüphelenen bekçilerin kimlik kontrolü sırasında kaçmaya başladı. Takibe alınan Bozkurt, 17 yaşındaki arkadaşı E.G ile birlikte eski eşinin yaşadığı apartmana sığınmaya çalıştı. Ancak eve alınmayan ikili, apartmanın odunluk bölümüne saklandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi. Ekipler, Bozkurt'un yerini kısa sürede tespit etti. Silahlı olduğu belirlenen Bozkurt, güvenlik güçlerine yaklaşmaları halinde hem E.G'yi hem de kendisini vuracağını söyledi. Bir süre sonra Bozkurt, 17 yaşındaki E.G'yi başından vurdu, ardından aynı silahla kendi başına ateş etti.

Odunluktan gelen silah sesleri üzerine harekete geçen ekipler, içeri girdiklerinde E.G ve Sezer Bozkurt'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sezer Bozkurt da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Sezer Bozkurt'un cenazesi, morgdan ailesi tarafından teslim alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.