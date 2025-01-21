Antalya\'da Cinayet Davası

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Antalya'da geçtiğimiz yıl ağustos ayında patinaj atma sebebiyle çıktığı öne sürülen ve 26 yaşındaki Mert Engin'in ölümüyle sonuçlanan kavganın iddianame, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede şüpheli sıfatıyla yer alan Batuhan Domurcuk, cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2531 Sokak üzerinde 8 Ağustos günü gece saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayda, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na ait 07 ASC 757 plakalı çekicide şoför olarak çalışan Mert Engin (26), bir arkadaşının bozulan aracını çekmek için verilen adrese gitti. Burada, aracı çekiciye yükleyeceği sırada iddiaya göre yanına otomobille Batuhan Domurcuk geldi. Engin ve Domurcuk arasında yine iddiaya göre patinaj çekme nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada, olay yerine Batuhan Domurcuk'un kardeşi D.D. de (17) geldi. Engin ve 2 kardeş arasında patinaj ve gürültü nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Batuhan Domurcuk, aracından aldığı tabanca ile önce havaya 2-3 el ateş etti. Ardından, kardeşi ile yerde kavga eden Mert Engin'in başına bir el ateş etti. Batuhan Domurcuk ve kardeşi olay yerinden kaçarken, çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri Mert Engin'in hayatını kaybettiğini belirtirken, kaçan Batuhan Domurcuk, birkaç gün Konyaaltı Sahili'nde kaldıktan sonra polise teslim oldu. Mert Engin'in cenazesi savcılık ve otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından Uncalı Mezarlığı'nda defnedildi. Öte yandan, Mert Engin'in nişanlı olduğu ve düğün hazırlıkları yaptığı, 2 ay sonra evleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, olayla ilgili olarak ilginç detaylara yer verildi. Şüpheli sıfatıyla iddianamede yer alan Batuhan Domurcuk, cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Olayda kullandığı tabancayı 4 gün önce bir arkadaşından aldığını belirten Domurcuk, savunmasında şunları söyledi:

"Tabancayı, 4 Ağustos tarihinde yapılan nişanımda havaya ateş etmek için almıştım. Nişanda kavga çıktı. Kavgada boynumdan ve başımdan yaralandım. Sonrasında nişanlımın ailesi ile aramda husumet oluştu. Bundan dolayı arkadaşım silahı benden almak istemedi. Olay günü saat 02.30'da sebze haline gitmek için kamyonetime bindim ancak çalıştıramadım. Yanımda bir arkadaşımda vardı. Bu sırada, maktul kullandığı çekici ile patinaj çekerek üzerimize doğru geldi. Yüksek müzik çalıyordu. Ben de kendisine, 'Ne yapıyorsun kardeşim, saat gecenin kaçı, çoluk çocuk çıkar' diyerek tepki gösterdim. Maktul bana, 'Boynunun bir tarafı kesik, diğer tarafını da ben kesmemeyim. Keyfimin kahyası mısın?' dedi. Ben de maktule, 'Sen benimle nasıl konuşuyorsun' dememin ardından maktul aracından inerek sinkaflı konuştu. Bana yumruk attı. Ardından maktulü tanışan 3 taksici gelerek beni kollarımdan tuttu. Bu taksiciler olay yeri civarında ikamet ediyorlar. Taksiciler beni tuttu, maktul darp etti. Arkadaşım ise korkudan hiçbir şey yapamadı. Bu sırada kardeşim, arkadaşımın aracıyla olay yerine geldi. Maktulün beni darp ettiğini görünce 'ne oluyor burada?' diyerek bağırdı. Bunun akabinde maktul beni bırakarak, kardeşime dönüp, sinkaflı konuştu. Ardından kardeşime saldırdı. Taksiciler bu sırada beni bırakarak yerdeki kardeşimin eline basıyorlardı. Maktul de kardeşimin üzerine çıkmış yumruk atıyordu. Ben de arkadaşımın aracında bulunan silahı alarak havaya iki el ateş ettim. Ateş etmem üzerine taksiciler kardeşimin üzerinden kalktı. Bu sırada maktulün elini beline götürdüğünü gördüm. Maktulün kardeşimi bıçaklayacağını düşünerek silahın kabzası ile maktulün kafasına vurmak istedim. Ancak vuramadım. Silahı savurduğum sırada elimden fırladı. ve bir anda ateş aldı. Kesinlikle maktulü öldürmek gibi bir kastım yoktu" dedi.

İddianamede olaya tanık olanların bilgilerine de yer verildi.

Tanık F.B., Batuhan'ın arkadaşı olduğunu ve olay sırasında orada olduğunu belirterek, "Çekici patinaj yapıyordu. Batuhan maktulü uyardı. Maktulün de 'hayırdır lan' dediğini duydum. Sonra arasından inerek Batuhan'a saldırdı. Birbirleri ile yumruklaştılar. Kısa süre sonra Batuhan'ın kardeşi geldi. Kavgaya dahil oldu. Kavga sırasında Batuhan'ı tutuyordum. Sonra bana 'kardeşimi dövüyor' dedikten sonra onu bıraktım. Doğukan maktule doğru koştu. Sonra patlama sesi geldi ve araçların arasına eğilerek kendimi korumaya çalıştım. Olay yerine dönüp baktığımda Batuhan'ın elinde tabanca gördüm. Havaya ateş ederek maktule doğru yürüdü. Olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken bir el daha silah sesi duydum. Tekrar geri dönüp baktığımda Batuhan aracına binerek uzak yerinden kaçıyordu" dedi.

Tanık Ö.Y.G. de arkadaşının bozulan aracı için çekici çağırdıklarını, sokağın başında çekicinin yanaşmasını beklerken bağrışma sesleri duyduğunu ifade ederek, "Olay yerine baktığımda Batuhan ve kardeşi Mert'i darp ediyordu. B.Ç ve C.Ç.'yi çağırdım. Tarafları ayırmaya çalıştık. Batuhan araçtan silah alarak yerde yatan Mert'in kafasına doğru vurur gibi elini sertçe indirdi. O sırada silah patladı ve Mert başından vuruldu. Batuhan ise olay yerinden kaçtı.

Tanık, C.Ç. ise aracının bozulduğunu ve Mert'i çağırdığını söyleyerek, "Mert çekiciyi geri geri aracımın bulunduğu otopark kapısına yanaştırmak istedi. Bu sırada ben aracımla uğraşıyordum. Bağrışma sesleri duydum. Olay yerine gittiğimde isimlerini sonradan öğrendiğim iki kardeş Mert'i tekmeliyorlardı. Batuhan bu sırada, 'Sen kimsin burada patinaj çekiyorsun? Ben bu mahallenin çocuğuyum. Buna müsaade etmem' dediğini duydum. Kavgayı ayırmaya çalışırken, Batuhan elinde silahla havaya üç el ateş ederek Mert'e doğru yürüdü. Mert yerdeydi. Sonra patlama sesi duydum. Ardından Batuhan olay yerinden kaçtı" diye konuştu.

Müşteki sıfatıyla ifade veren Erhan Engin ise oğlunun 2 aydır çekicilik yaptığını, ölümünden dolayı sorumlulardan şikayetçi olduğunu söyledi. - ANTALYA