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Antalya'da Devre Mülk Simsarları Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da Devre Mülk Simsarları Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da 2023 yılının son 1 aylık döneminde yaşlı vatandaşları arayarak devre mülklerini yüksek fiyata satabileceklerini söyleyip mobil bankacılık üzerinden vatandaşların toplamda 650 bin TL'sini paravan kurdukları şirketlerin hesabına aktaran 4 şüpheli, 'Devre Mülk Simsarları 2' operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin ofis ve otel odalarında yapılan aramalarda ise önemli delillere ulaşıldı.

Antalya\'da Devre Mülk Simsarları Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
04.01.2024 - 13:13,
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Antalya'da 2023 yılının son 1 aylık döneminde yaşlı vatandaşları arayarak devre mülklerini yüksek fiyata satabileceklerini söyleyip mobil bankacılık üzerinden vatandaşların toplamda 650 bin TL'sini paravan kurdukları şirketlerin hesabına aktaran 4 şüpheli, 'Devre Mülk Simsarları 2' operasyonuyla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılının son 1 aylık zaman diliminde, şüphelilerin, devre mülkü olan yaşlı vatandaşları arayarak devre mülklerini yüksek fiyata satabileceklerini söyleyip paravan olarak kurdukları şirkette görüşme sağlayarak mobil bankacılık hesapları oluşturduğunu, söz konusu vatandaşların bilgisi dışında internet bankacılığı üzerinden paravan şirketlerin hesabına para aktarımı yaptığını, bu yöntemle de 4 ayrı vatandaşın toplamda 650 bin TL dolandırıldığını tespit etti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dolandırıcılık olaylarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 'Devre Mülk Simsarları 2' operasyonunun düğmesine basıldı. Operasyonda B.A., M.A., İ.A. ile "hırsızlık" suçundan kaydı, "dolandırıcılık" ve "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlarından aranması bulunan A.K. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ofis olarak kullandığı iş yerlerinde ve kalmış oldukları otel odalarında yapılan aramalarda bulunan devre mülk krokileri, müştekilere ait bilgilerin olduğu not kağıtları, dijital materyaller cep telefonları ve sim kartlarına el konuldu.

Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli de tutuklanıp cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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