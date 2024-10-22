Antalya'da Geri Dönüşüm Kamyonunda Yangın

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Antalya'da geri dönüşüm kamyonundaki atıklar alev aldı, dumanlar sürücülere zor anlar yaşattı

Alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışan sürücü, yangının hızla büyümesiyle atıkları yola boşalttı

ANTALYA - Antalya'da seyir halindeki bir geri dönüşüm kamyonunda yangın çıktı. Alev alev yanan atıklar itfaiye ekipleri tarafından 2 saate kontrol altına alınırken, çıkan yoğun duman nedeniyle seyir halinde bulunan sürücüler zor anlar yaşadı.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı'nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Kemal K. yönetimindeki 07 AZC 945 plakalı özel bir geri dönüşüm şirketine ait kamyon, Kemer'deki otellerden topladığı geri dönüşüm atıkları, Kepez ilçesinde bulunan geri dönüşüm merkezine götürürken kamyondaki atıkların alev aldığını fark etti. Durumu erken fark eden sürücü, hemen aracını yol kenarına park etti. Arka kapakları açarak yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışan sürücü, yangının hızla büyümesiyle atıkları yola boşaltmak zorunda kaldı.

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi ve kısa süre içinde çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun bir çaba harcarken, polis ekipleri de güvenlik önlemleri alarak çevredeki trafiği yönlendirdi. Çıkan yoğun duman nedeniyle Gazi Bulvarı üzerinde seyreden sürücüler zor anlar yaşadı ve ilerlemekte güçlük çekti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alınabildi. Kamyonda bulunan atıkların tamamen yanması maddi hasara yol açarken, şans eseri herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.