Antalya'da Hemşire Eşini Satırla Öldürdü - Son Dakika
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Antalya'da Hemşire Eşini Satırla Öldürdü

Antalya\'da Hemşire Eşini Satırla Öldürdü

Antalya'da düğün hazırlığı yapan çift arasında çıkan tartışmada hemşire Sevcan Demir Sakman öldürüldü.

10.03.2025 14:06
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Antalya'da kısa süre önce evlenen ve düğün hazırlıkları yapan çift arasında çıkan tartışmada Acil Tıp Teknisyeni, 26 yaşındaki hemşire eşini çok sayıda satır darbesi ile öldürdü. Kendisine de zarar veren tıp teknisyeni hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6549 Sokak üzerinde bulunan bir sitenin giriş katında meydana geldi. Antalya'da özel bir hastanede hemşirelik yapan Sevcan Demir Sakman (26) ve Acil Tıp Teknisyeni eşi Halit Can Sakman (26) arasında tartışma çıktı. Uzun süredir birlikte olan ve kısa süre önce resmi nikah kıyarak düğün hazırlıklarına başlayan çift arasında bir süredir maddi sorunlar nedeniyle yaşanan tartışmalar dün de devam etti. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Satırla öldürmüş

Daireden gelen kavga sesleri üzerine apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile verilen adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri daire içerisinde Sevcan Demir Sakman'ı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. 112 Acil Sağlık ekipleri sırtında, karnında ve vücudunun birçok yerinde satırla kesi darbeleri bulunan genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İddiaya göre ise eşinin bıçaklı saldırısından dolayı yaralı olduğu belirtilen Halit Can Sakman ise polis ekiplerine teslim olurken, tedavi edilmek üzere ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anne sinir krizi geçirdi

Hastanede tedavisi süren Halit Can Sakman'ın ilk ifadesinde tartışma sırasında Sevcan Demir Sakman'ın bıçakla kendisine saldırdığını, bıçağı eşinin elinden aldıktan sonra olayın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ve Savcılık incelemesinin ardından Sevcan Demir Sakman'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı haber alarak Antalya'ya gelen Sevcan Demir Sakman'ın annesi Antalya Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi. Gözü yaşlı anne, "Gözü açık gitmiş, delik deşik etmiş yavrumu" diyerek feryat etti. Savcılık ve otopsi işlemlerinin ardından genç hemşire Sevcan Demir Sakman'ın cenazesinin Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Hemşire Eşini Satırla Öldürdü - Son Dakika

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