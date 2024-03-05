Antalya'da hortum tarım alanlarına zarar verdi

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Antalya'da hortum böyle geldi, tarım alanları zarar gördü

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde ortaya çıkan hortum tarım alanlarına zarar verdi, evlerin güneş panellerini yerinden söktü. Bir aracın üzerine düşen güneş paneli sebebiyle araçta bulunan bir çocuk hafif yaralandı.

Kumluca ilçesinin Yeni Mahalle, Merkez Mahallesi, Toptaş mahallelerinde etkili olan hortum ve fırtına tarım alanları ve kurum binalarına zarar verdi. Kumluca Belediyesi kademesinde de hasara yol açan hortum sebebiyle güneş paneli düşen bir otomobil içindeki çocuk hafif şekilde yaralandı. Hortum sebebiyle seralar zarar gördü. Ağaçların yerinden söküldüğü hortumda bazı araçlar da hasar gördü. Elektrik nakil hatlarına zarar vermesi sebebiyle ilçenin bazı bölümlerine elektrik verilemediği öğrenilirken, hortumun merkez mahallesinde seraları yerinden söktüğü anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.