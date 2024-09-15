Antalya\'da Kavga: Genç Hayatını Kaybetti

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Antalya'da evde alkol alıp kavga eden gençlerden birisinin tabancadan çıkan kurşunla hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan 17 yaşındaki genç tutuklandı.

Olay, Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 173. Sokak'taki lüks bir sitede gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Evde Adem E.Y. (16) ile B.Ş. (17) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede Adem E.Y., tabancadan çıkan kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Adem E.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmandan çıkan B.Ş.'yi hal ve hareketlerinden şüphelenerek gözaltına aldı. Genç, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ekiplerin evde yaptıkları incelemede, olayda kullanılan tabanca ile 1 boş kovanın yanı sıra masa üzerinde bir silah bulundu. Hayatını kaybeden gencin karın ve boyun kısmında kurşun giriş çıkışı olduğu tespit edildi. B.Ş'nin ilk ifadesinde, bir hafta önce İstanbul'dan geldiğini ve Adem E.Y. ile birlikte kaldığını belirttiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.Ş., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA