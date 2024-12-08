Antalya'da Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti

Antalya'da hafif ticari aracın çarptığı yaya Hüseyin Yalçın hayatını kaybetti, sürücü kaçtı.

08.12.2024 11:13
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Antalya'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise kaza sonrası aracı olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bırakarak kayıplara karıştı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Antalya'nın Serik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait işyerinden çıkan ve evine dönmekte olan Hüseyin Yalçın'a O.D.'un kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdiler. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yalçın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Yalçın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü O.D.'nin aracı olay yerinde bırakarak kaçtığı öğrenilirken, polis tarafından yakalanması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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