Antalya'da Kazada Facia Önledi

3.Sayfa

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, otobüs durağına çarparak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada durakta kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Kaza, dün akşam saat 22.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazakistan uyruklu İsmail İ.'nin kullandığı 07 BFF 706 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Süratli bir şekilde yol kenarındaki çöp konteynerine çarpan araç hızını alamayarak önce kaldırım üzerindeki trafoya, ardından aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direğini deviren araç son olarak otobüs durağına çarpıp durabildi. Kaza anında durakta kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

"Büyük bir gürültüyle çarptı"

Araçta bulunan sürücü İsmail İ. ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, vatandaşların da yardımıyla araçtan çıktı. Araçta bulunan 3 kişi kazayı burunları dahi kanamadan atlattı. Kaza nedeniyle devrilen aydınlatma direği ve yola savrulan atıklar görevliler tarafından bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza yerine yakın bir işletmede görevli Salih Yıldız isimli çalışan, kazanın iş yerini kapatmaya hazırlandıkları sırada meydana geldiğini belirterek, "Çok gürültülü bir şekilde bir ses geldi. Sese doğru koştuğumuzda araç frene basarak elektrik direği ve durağa çarptı. Koşarak gittik, araçta 3 kişi vardı. Allah'tan kimseye bir şey olmamıştı. Kapıları açıp arkadaşlara yardımcı olduk. Çok feci bir şekilde çarptı araç. Abartmayalım ama tüp patlaması gibi büyük bir gürültü çıktı" dedi.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından araç, çekici yardımıyla kaldırılarak otoparka çekildi. - ANTALYA