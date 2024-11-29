Antalya'da Kıraathanede Silahlı Kavga: Biri Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Kıraathanede Silahlı Kavga: Biri Öldü

Antalya\'da Kıraathanede Silahlı Kavga: Biri Öldü

Kuzeninin alacakları için tartışmaya giden Uğur Akyol, kıraathanede açılan ateşle ağır yaralandı.

29.11.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kuzeninin daha önce çalıştığı yerden kalan alacağı iddiasıyla kıraathaneye giden kişi, çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kendisine tabancayla ateş edilmesi sonucunu ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yeni Mahalle 2447 sokak üzerinde yer alan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre Uğur Akyol (37), kuzeninin daha önce çalıştığı kıraathanede sigorta işlemleri ve kalan parasını alması için iş yeri sahibiyle telefonda görüştü. Kıraathaneye gelen Uğur Akyol, iş yeri sahibi ve iş yeri sahibinin yeğeni F. D. (33) ile tartışmaya başladı. Kıraathane dışına kadar taşan tartışma sonrası F. D., yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak Uğur Akyol'a ateş etmeye başladı. Sesleri duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipler, vücuduna isabet eden mermilerden dolayı ağır yaralanan Akyol'u ilk müdahalenin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Akyol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. F. D. ise suç aletini 2442 sokak üzerine atarak önce taksi ile ardından araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalıştı. Takipte olan motorize yunus ekipleri, kaçan F. D'yi yakaladı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen F. D. gözaltına alınırken, Uğur Akyol'un cenazesi otopsi için götürüldüğü Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan, sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, antalya, Kavga, Kepez, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kıraathanede Silahlı Kavga: Biri Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil
11:14 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam’ın yaptığını getirdi Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
10:33 Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı
10:26 Halep savaşında ölü sayısı 100’ü geçti, muhalif gruplar kent merkezine dayandı Halep savaşında ölü sayısı 100'ü geçti, muhalif gruplar kent merkezine dayandı
10:08 Güney Hastanesi’nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım
17:30 İstanbul’da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı İstanbul'da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı
16:55 Samet Aybaba’nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu Samet Aybaba'nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu
16:39 Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak
16:31 Saran’dan RTÜK’ün cezasına görülmemiş tepki Saran'dan RTÜK'ün cezasına görülmemiş tepki
16:23 Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı
16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
16:04 Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 12:22:19. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Kıraathanede Silahlı Kavga: Biri Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.