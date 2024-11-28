Antalya'da Kıskançlık Cinayeti - Son Dakika
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Antalya'da Kıskançlık Cinayeti

Antalya\'da Kıskançlık Cinayeti

Kıskançlık nedeniyle eşini vuran şahıs tutuklandı, 6 çocuk devlete teslim edildi.

28.11.2024 16:19
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Antalya'da kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada 6 çocuk annesi eşini tabancayla başından vurularak öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı kocanın "Bana hakaretler ediyordu, evden uzaklaşmaya başlamıştı ve bir kez de eve çiçek geldi. Telefonunda da mesajlar yakaladım" dediği öğrenildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2238. Sokak'ta dün öğlen saatlerinde bir sitenin A Blok'ta bulunan 3'üncü katında meydana gelen olayda kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada Hale Akbaş Poyraz (39), ikinci eşi Abdullah Poyraz (55) tarafından tabanca ile başından tek el ateş edilerek öldürüldü. Olayın ardından ikametten ayrılan şahıs birkaç saat sonra polis merkezine giderek teslim oldu. 6 çocuk annesi Hale Akbaş Poyraz'ın 4 çocuğu devlet korumasına alınırken, polis merkezine giderek teslim olan Abdullah Poyraz ise Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş be Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ilk ifadesinde Abdullah Poyraz'ın eşinin otelde çalışmaya başladıktan sonra tavır ve hareketlerinin değiştiğini belirterek, "Bana hakaretler ediyordu, evden uzaklaşmaya başlamıştı ve bir kez de eve çiçek geldi. Telefonunda da mesajlar yakaladım" dediği öğrenildi. Abdullah Poyraz, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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