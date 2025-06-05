Antalya\'da Kurban Bayramı Tedbirleri

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla Antalya genelinde alınan asayiş ve trafik tedbirlerine yönelik basına açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, "Kurban ibadetini gerçekleştirecek ve Antalya'mızı ziyaret edecek olan vatandaşlarımıza yönelik tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde olacak" dedi. Öte yandan Şahin, 6 Haziran Cuma günü saat 11.00'e kadar bazı güzergahlarda kamyon, çekici ve tanker gibi ağır tonajlı araçlara trafik kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla Antalya genelinde alınan asayiş ve trafik tedbirlerine yönelik basına açıklamalarda bulundu. Antalya Valiliği Hükümet Konağında gerçekleştirilen Basın Bilgilendirme Toplantısına Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun ve basın mensupları katıldı.

Ormanlara giriş ve ateş yakılması suretiyle piknik yasağı devam ediyor

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatili süresince tüm ekiplerin sıkı denetim halinde olacağını belirten Vali Şahin, "Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlarımız için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kurbanların belirlenen yerlerde kesilmesi ve atıkların usulüne uygun şekilde bertaraf edilmesi için denetimlerimizi sıkı şekilde sürdüreceğiz. Bayram tatili boyunca Antalya'mıza gelecek yüzbinlerce misafiri de göz önünde bulundurarak, ormanlara giriş ve ateş yakmak suretiyle piknik yapılmasına ilişkin yasağımız devam etmektedir. Ormanlarımızın ve denizlerimizin temiz kalması için hem Antalyalı hemşehrilerimizin hem de misafirlerimizin bu konuda duyarlı davranmalarını rica ediyorum" dedi.

Trafik ve asayiş tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı

Kurban Bayramı süresince özellikle trafik güvenliğinin en üst seviyede sağlanması için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Vali Şahin, "İlimizde bayram tatili boyunca günlük 286 trafik ekibi olmak üzere toplam 1922 trafik ekibi, ayrıca günlük 664 asayiş ekibi olmak üzere toplam 3 bin 309 asayiş ekibi görev yapacak. Trafik alanında ise günlük 688 olmak üzere toplam 4 bin 377 emniyet ve jandarma personelimiz görev alacak. Asayiş hizmetleri kapsamında da günlük 3 bin 999 olmak üzere toplam 20 bin 021 personelimiz sahada olacak" sözlerini kaydetti.

Trafik güvenliği başta olmak üzere, Antalya'da huzurlu ve güvenli bir bayram tatili için tüm ekiplerin teyakkuz halinde olacağını vurgulayan Vali Şahin, "Bu yıl şehir içi radar uygulamaları, gece radar kontrolleri ve 24 saat esasına dayalı denetimler devam edecek. Ayrıca yolcu otobüslerinde gizli yolcu uygulamasını da hayata geçireceğiz. Tüm bu tedbirlerle, trafik kazalarını minimum seviyeye indirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağır tonajlı araçlara bayram trafiği kısıtlaması

Konuşmasının devamında bayram tatili süresince ağır tonajlı araçlara yönelik kısıtlamalara da değinen Vali Şahin, "4 Haziran Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren, 6 Haziran Cuma günü saat 11.00'e kadar Antalya istikametinde, D650 Karayolu üzerinde, Burdur ili katılımlarından itibaren; ayrıca D300 Karayolu üzerinde, Isparta ili katılımlarından itibaren kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların hem girişlerine hem de seyirlerine izin verilmeyecektir." açıklamalarında bulundu.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin Huzuru Projesi kapsamında düzenlenen Antalya'nın Huzuru Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Hulusi Şahin, Mayıs ayı içerisinde güncel güvenlik ve asayiş olaylarına ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Asayiş olaylarının yüzde 97.6'sı aydınlatıldı

Antalya'nın huzur ve güvenliği için Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik bölgelerinde asayiş suçlarına yönelik çalışmaları açıklayan Vali Şahin, Mayıs ayında il genelinde Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik bölgesinde toplamda 10 bin 625 asayiş olayının meydana geldiğini ve olayların yüzde 97.6'sının aydınlatıldığını belirtti. Vali Şahin, bu olayların 4 bin 329'unun kişilere, bin 421'inin malvarlığına, 124'ünün millete ve devlete, bin 299 'unun ise topluma karşı meydana geldiğini; çeşitli suçlardan aranan 6 bin 710 şahsın yakalandığını, bunlardan 840'ının tutuklandığını ifade etti.

Antalya genelinde 3 bin 736 adet uygulama yapıldı

İl genelinde bin 960'ı şok uygulama olmak üzere 3 bin 736 adet uygulamanın yapıldığını belirten Vali Şahin, uygulamalar neticesinde, 1 milyon 454 bin 131 şahıs ve 1 milyon 197 bin 172 araç sorgulandı. Yapılan uygulamalarda, 114 adet tabanca, 46 adet kurusıkı tabanca, 129 adet av tüfeği, 752 adet av tüfeği fişeği, 2 bin 159 adet fişek, 181 adet çalıntı oto, 34 adet çalıntı motosiklet, 12 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 milyon 693 bin TL değerinde ziynet eşyası, 20 bin 600 TL nakit para ve 33 bin TL değerinde döviz ele geçirildiğini belirtti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında 160 operasyon yapıldı

Jandarma ve Emniyet'in Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri'nin yaptığı operasyonlara değinen Vali Şahin, "Organize Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele, Aklama Suçları ve Suç Gelirlerine Yönelik Suçlar ile Mücadele birimlerinde toplamda 160 operasyon gerçekleştirilerek 338 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 39 şahıs tutuklanmış, 34 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 265 şahıs ise serbest bırakılmıştır. 6136 SKM suçundan 2 olayda 3 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır. Tefecilik suçundan 7 olayda 24 şüpheli şahsa işlem yapılmış 12 şahıs serbest kalmış, 5 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 7 şahıs ise tutuklanmıştır. Nitelikli dolandırıcılık suçundan 4 olayda, 11 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 2 şahıs serbest kalmış, 1 şahıs tutuklanmıştır. Aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 14 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Ayrıca İnterpol-Europol tarafından uluslararası düzeyde aranan 1 şahıs yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edilmiştir. Yapılan operasyonlarda 4 bin 720 adet elektronik sigara, 95 şişe kaçak içki, 32 bin litre kaçak içki, bin 10 paket kaçak ısıtma tütün, 1 milyon 96 bin adet kaçak makaron, 13 bin 861 paket kaçak sigara, 37 bin 738 adet kaçak eşya, 341 bin 40 adet dolu makaron, 50 bin adet boş makaron, 30 adet tabanca, bin 183 adet fişek, 11 adet tarihi eser, 6 bin 857 adet kaçak emtia, 2 bin 915 kilo kaçak tütün, 30 adet kaçak elektronik sigara likiti, 73 bin 14 adet kaçak ilaç, 60 litre etil alkol, 9 bin 292 litre kaçak akaryakıt, 9,6 ton kaçak gıda, 88 adet kaçak cep telefonu ve 4 adet sahte belge ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar neticesinde 18 milyon TL değerinde suç geliri ve suçtan elde edilen malvarlığı ele geçirilmiştir" dedi.

Narkotik Suçlarla Mücadele'de 708 Operasyon Yapıldı

Vali Şahin, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 708 adet operasyon gerçekleştirildiğini ve 785 şüpheli şahsa işlem yapıldığını, işlem yapılan 90 şahsın tutuklandığını söyledi. Vali Şahin yapılan operasyonlarda; 41 kg 873 gram skunk, 7 kg 539 gram esrar, 2 kg 615 gram eroin, 25 kg 376 gram metamfetamin, 11 kg 632 gram kokain, 7 kg 225 gram bonzai, 9 bin 799 adet sentetik ecza, 478 adet ecstasy hap, 6 gram afyon sakızı, 211 kök kenevir ele geçirildiğini; NARVAS projesi kapsamında da 164 ihbar'a istinaden 784 uygulama yapıldığını ifade etti.

15 bin 578 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı

Antalya'da Mayıs ayı içerisinde yapılan 7 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda, adli makamlara sevk edilen 16 şüpheli organizatör şahıstan 12 şahsın tutuklandığını, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 2 şahsın da serbest kaldığını açıklayan Vali Şahin, "İlimiz genelinde suça karışıp yakalanan 65 şahıs hakkında ise gerekli işlemler yapılmıştır. Mobil Göç Noktalarında bin 750, merkez ve dış ilçe birimlerimizce 13 bin 828 yabancı uyruklu şahsın ülkemizde yasal kalışı yönünden sorgulamaları yapılmıştır. Bu sorgulamalar neticesinde toplamda 72 Suriye, 1 Afganistan ve 1 Tacikistan uyruklu şahsa ikametine kayıtlı olduğu illere dönmeleri amacıyla tebligat yapılmış, kayıtsız 94 Suriye uyruklu ve 140 farklı uyruklarda şahıs ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmiştir. İlimiz genelinde toplamda 129 bin 291 yabancı uyruklu şahsın oturma ve çalışma izinli olarak ikamet etmektedir." dedi.

Siber suçlarla mücadele alanında yapılan operasyonlara da değinen Vali Şahin, "Gerçekleştirilen 20 operasyonda toplam 110 şüpheli şahıs yakalanmış, 22 şahıs tutuklanmış, 47 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 41 şahıs serbest bırakılmıştır." dedi.

Sahil Güvenlik unsurları tarafından 3 bin 186 saat seyir yapıldığı belirten Vali Şahin, "bin 91 adet gemi, tekne ve işletme kontrol edildi. 208 adet gemi, tekne ve işletmeye yasal işlem uygulandı.

KİHBİ sorgulamaları kapsamında 9 bin 641 adet şahsın sorgulamasının yapıldığını ve arama kaydı bulunan 9 kişi hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını da belirten Vali Şahin, icra edilen 2 adet arama kurtarma ve 1 adet tıbbi tahliye görevinde 6 şahsın sağ olarak kurtarıldığını, 1 adet düzensiz göç olayında ise 50 şahsın sağ olarak kurtarıldığını, 12 göçmen kaçakçısının yakalandığını ve bu şahıslardan 10'unun tutuklandığını, 2 şahıs hakkında ise yakalanma kararı çıkarıldığını ifade etti.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 4 olayda 18 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığını açıklayan Vali Şahin, " Kurban Bayramı güvenlik tedbirleri kapsamında ise 32 yüzer unsur, 302 personel ile görev icra edecek." dedi. - ANTALYA