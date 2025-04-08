Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Manavgat'ta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı, ceza kesildi.

08.04.2025 17:00
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Antalya'da hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 18 bin 677'şer TL ceza uygulandı.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1064 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ziya C.S'nin kullandığı 34 UJ 5321 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Arda K.U'nun kullandığı 07 BMK 682 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Mert D.Ç. yaralandı. Yardımına çevredeki vatandaşların koştuğu yaralı genç, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer taraftan, bir süre sonra kendisini iyi hissetmediğini belirten motosiklet sürücüsü Arda K.U. kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği bildirildi.

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde sürücü belgesinin olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü ve motosikletin sahibine ayrı ayrı 18 bin 677'şer TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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