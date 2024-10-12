Antalya'da seyir halindeki motosikletin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikleti kullanan genç kız yaralandı.
Kaza, Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Zeynel Şenol Köprüsü istikametinden Manavgat Belediyesi istikametine seyir halindeki Nermin Yıldırım Taylan'ın kullandığı 07 BAT 089 plakalı motosikletin, 4023 Sokak kavşağını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ve kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu meydana geldi.
Motosikletin devrilmesiyle yola savrulan genç kız yaralanırken yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kazayı duyarak olay yerine genç kızın babası geldi. Genç kız, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Kız Yaralandı - Son Dakika
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