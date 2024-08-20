Antalya\'da motosikletler çarpıştı: Sürücüler yaralandı

3.Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeki 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücüler yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aynı istikamette seyir halindeki Mert Aktaş'ın kullandığı 07 BGP 762 plakalı motosiklet ile İsmet Kurnaz'ın kullandığı 07 BTH 592 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada her iki motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA