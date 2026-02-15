Antalya\'da Öğretmen Kaza Kurbanı

Antalya'da beden eğitimi öğretmeninin hayatını kaybettiği kazada olay yerinden kaçan araç sürücüsü, Kepez Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 14 Şubat gece saat 02.00 sıralarında Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Barış Manço Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre Aksu Pınarlı Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda beden eğitimi öğretmeni Gürol Güven (51) ile eşi olduğu tahmin edilen kadın arasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Güven'i aracına almayan kadın, plakası alınamayan otomobili ile olay yerinden uzaklaşmak isterken, bu sırada araca binmek isterken dengesini kaybederek yere düşen Gürol Güven ise baygınlık geçirdi.

Hastanede hayatını kaybetti

Tartışma seslerini duyarak balkona çıkan ve yerde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri karşı şeritten olay yerine yaklaştığı sırada plakası alınamayan beyaz renkli bir araç yerde hareketsiz şekilde yatmakta olan Gürol Güven'in üzerinden geçerek olay yerinden uzaklaştı. Kazanın hemen ardından kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Güven, kaldırıldığı Antalya Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü yakalandı

Güven'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Kepez Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları inceleyen Kepez Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kaza sonrası olay yerinden kaçan şahsın Mehmet C. olduğunu belirledi. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından dün yakalanarak gözaltına alınan Mehmet C. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Mehmet C. işlemlerinin ardından 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. - ANTALYA