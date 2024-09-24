Antalya\'da Operasyon: 8 Milyon Makaron Ele Geçirildi

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Antalya'nın 3 ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 milyon 315 bin adet boş ve dolu makaron ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Muratpaşa, Kepez ve Manavgat'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 milyon 315 bin adet dolu/boş makaronun yanı sıra 350 adet elektronik sigara, 345 adet gümrük kaçağı sigara, 250 kilogram açık tütün, 100 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 1 adet sigara basım makinesi ile 1 adet kompresör ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 8 şahsa "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet " suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA