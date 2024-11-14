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Antalya'da Sahte Doktor Operasyonu

Antalya\'da Sahte Doktor Operasyonu

Antalya'da kendini doktor olarak tanıtan Raşit G., adli kontrolle serbest bırakıldı.

14.11.2024 15:06
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Antalya'da kendisini doktor olarak tanıtarak evinde ve VIP aracında seyyar olarak botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma işlemleri yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyedeki işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsın kendisini doktor olarak tanıttığı belirlendi. Şahsın ikametinde ve seyyar olarak VIP araçta güzellik salonunu adı altında botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma gibi işlemler yaparak insan sağlığını tehlikeye sokacak faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.

KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ve Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yetkisi ve eğitimi olmadan, kayıt dışı cihazlarla kendisini doktor olarak tanıtarak evinde ve mobil VIP araçta operasyonlar yapan Raşit G., VIP aracıyla yakalandı.

Şüphelinin VIP aracında yapılan aramada piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL civarında olduğu tahmin edilen; kaçak botoks ilacı, enjektör, kayıt dışı tıbbi cihazlar ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Raşit G.'nin dolandırıcılık, basit yaralama, kasten yaralama ve 1219 Sayılı Kanuna Muhalefetten suç kaydının bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, işlemleri için karakola götürüldü. Karakolda işlemleri tamamlanan şüpheli, gece saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Manavgat, antalya, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Sahte Doktor Operasyonu - Son Dakika

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