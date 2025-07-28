Antalya\'da Silahlı Soygun Girişimi

Antalya'da bir iş yerinde silahlı soygun girişiminde bulunan yabancı uyruklu bir kişi, olayda kullandığı plastik oyuncak tabanca ile birlikte yakalanarak tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yaşanan silahlı soygun girişimini aydınlatmak amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda olayın faili olduğu belirlenen yabancı uyruklu S.B. isimli şüpheli, olayda kullandığı plastik görünümlü oyuncak tabanca ile birlikte yakalandı.

Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçundan tutuklandı. - ANTALYA