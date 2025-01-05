Antalya'da Sürücü Aracında Uyuyakaldı - Son Dakika
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Antalya'da Sürücü Aracında Uyuyakaldı

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Antalya'da aracında uyuyan sürücüye 900 TL ceza kesildi, vatandaşlar polisi aradı.

05.01.2025 09:06
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Antalya'da çalışır halde bıraktığı aracında uyuyakaldı, polisi ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi

Polisin güçlükle uyandırabildiği sürücüye 900 TL ceza uygulandı

ANTALYA - Antalya yol yorgunu bir sürücü, çalışır halde bıraktığı aracında uyuyakaldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis, sürücüyü uyandırıp 900 TL ceza uyguladı.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Azem Akkaya Caddesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Antalya'ya gelen ve kimliği henüz öğrenilemeyen BMW marka otomobil sürücüsü, yorgunluk sebebiyle otomobilini bir marketin önüne park edip çalışır vaziyetteyken içinde uyuyakaldı. Çevredeki vatandaşlar, otomobilin uzun süre çalışır durumda olduğunu fark edince durumdan şüphelendi. Aracın yanına yaklaşınca direksiyon başındaki hareketsiz sürücüyü gören vatandaşlar, sürücüyü uyandırmaya çalıştı ancak tüm çabalarına rağmen başarılı olamadı. Sürücünün bir sağlık probleminin olabileceğini düşünen vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, uyuyan şahsı kısa bir müdahalenin ardından uyandırmayı başardı. Polis ekipleri, sürücünün kimlik ve ruhsat kontrollerini gerçekleştirdi ancak herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Yaşanan olay çevrede kısa süreli bir hareketliliğe neden oldu. Polis ekipleri, trafik kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 900 TL idari para cezası uyguladı.

Olaya tanıklık eden Cüneyt Şiban, "Ben yoldan geçerken tesadüfen denk geldim, aracın içinde uyuya kalan bir şahıs gördüm. Kapının üst tarafından yüzüne su püskürtüler ama bir türlü uyanmadı. Olay 1 falan saat devam etti. Bir süre sonra uyanıp otomobilden çıktı 'uyuyorum ne rahatsız ediyorsunuz' dedi. İlk etapta ayağı gazdaymış. Şans eseri bir şey olmadı, park edip uyumuş" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Sürücü Aracında Uyuyakaldı - Son Dakika

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