Antalya'da tekne kazası: ATSO Başkanı ağır yaralı - Son Dakika
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Antalya'da tekne kazası: ATSO Başkanı ağır yaralı

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, Kemer açıklarında geçirdiği tekne kaza sonucunda ağır yaralandı. Kemer'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Bahar'ın durumunun ciddi olduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.

19.07.2024 13:59
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Antalya'da tekne kazası: ATSO Başkanı ağır yaralı

ANTALYA - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Başkanı Ali Bahar, Kemer açıklarında geçirdiği tekne kaza sonucunda ağır yaralandı. Kemer'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Bahar'ın durumunun ciddi olduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kemer açıklarında Bahar'ın bulunduğu tekne kaza yaptı. Ağır yaralanıp denize düşen Bahar, sudan çıkarılarak Kemer'de bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilen Bahar'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da tekne kazası: ATSO Başkanı ağır yaralı - Son Dakika

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