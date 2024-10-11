Antalya\'da Tescilsiz Araç Kazası

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Antalya'da üç tekerlekli elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı. Her iki sürücünün hem ehliyetlerinin hem de araçlarının tescilinin olmadığı belirlenirken toplam 38 bin 931 TL para cezası uygulandı.

Kaza; Antalya'nın Manavgat ilçesi Doğançam Mahallesi Tekandız mevkisinde meydana geldi. D-400 kara yolundan Doğançam Mahallesi istikametine giden Fatma Meryem D.'nin kullandığı plakasız 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile 16 yaşındaki Furkan T.'nin kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan ve 112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Fatma Meryem Deniz ve Furkan Topal'ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Her iki araç tescilsiz, sürücüler ehliyetsiz çıktı

Öte yandan kazaya karışan araçların ikisinin de tescilinin olmadığı, motosikletin aynı zamanda hurda kayıtlı olduğu, sürücülerinin de ehliyetlerinin olmadığı belirlendi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Takım Komutanlığı ekipleri sürücülere toplam 38 bin 931 TL para cezası uygularken, araçlar trafikten men edilerek yediemin otoparkına çektirildi. - ANTALYA