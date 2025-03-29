Antalya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Antalya\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Manavgat'ta hafif ticari araçla çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücü ve yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

29.03.2025 11:58
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobil, trafik tabelası, aydınlatma direği ve çelik telleri altına alıp orta refüje çarparak durabildi. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kazada otomobil hurdaya dönerken, yaralanan otomobil sürücüsü ile diğer araçta fenalaşan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür A'nın kullandığı 34 HAR 878 plakalı Fiat marka otomobil, sağ şeritte aynı istikamette giderken Örenşehir kavşağına geldiğinde aniden sol şeride geçmeye kalkan Ahmet E'nün kullandığı 07 BZJ 85 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, hafif ticari araç çarpışmanın olduğu yerde kalırken, aşırı hızlı olduğu gözlenen otomobil refüjde bulunan trafik yön tabelası, aydınlatma direği ve tel örgüleri altına alarak hurdaya döndü.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer taraftan hafif ticari araçta fenalaşan yaşlı bir kadın da hastaneye götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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