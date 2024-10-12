Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Beleni istikametinden Sarılar Caddesi'ne doğru seyir halindeki Nuri Bulut'un kullandığı 07 BJL 395 plakalı hafif ticari araç hastane üst kavşağa girdiği sırada Manavgat istikametinden Sarılar'a doğru gitmekte olan Ataberk Doğan'ın kullandığı 07 FCM 30 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?