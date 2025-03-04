Antalya'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polise Veda - Son Dakika
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Antalya'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polise Veda

Antalya\'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polise Veda

Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Yasin Turan için tören düzenlendi.

04.03.2025 16:54
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Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Yasin Turan için tören düzenlendi. Tören sırasında Turan'ın kızının "Götürmeyin babamı, gitmesini istemiyorum" sözleri yürekleri burktu.

Kaza, dün akşam saat 22.40 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Öğretmenevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kepez Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Yasin Turan'ın (50) kullandığı 07 EHC 61 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce kaldırıma çarptı, ardından kaldırımdaki üç ağacı kökünden söküp bahçeye devrildi. Hurdaya dönen araçta çıkışan itfaiyenin çalışması sonucu çıkartılan Turan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Götürmeyin babamı" sözleri yürek burktu

Ağır yaralı halde özel bir hastaneye kaldırılan Yasin Turan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis memuru Turan için bugün Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri, mesai arkadaşlarının yanı sıra Yasin Turan'ın annesi Nuriye Turan, kızları ve yakınları katıldı. Tören sırasında Turan'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kızları Işık Esra ve Defne tören sırasında birbirini sarılarak teselli etti. Turan'ın naaşı okunan duaların ardından memleketi Trabzon'a götürülmek üzere cenaze aracına alındı. Bu esnada kızı "Götürmeyin babamı, gitmesini istemiyorum' diyerek babasının ardından gözyaşı dökerken, annenin "Annem, nereye gidiyorsun yavrum" sözleri yürekleri burktu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polise Veda - Son Dakika

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