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Antalya'da yağışlı havada kayganlaşan yolda kamyonet devrildi - Son Dakika
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Antalya'da yağışlı havada kayganlaşan yolda kamyonet devrildi

Antalya'nın Serik ilçesinde yağışlı havada kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet devrildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya\'da yağışlı havada kayganlaşan yolda kamyonet devrildi
01.01.2024 - 22:27,
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Antalya'nın Serik ilçesinde yağışlı havada kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet devrildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Cumalı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Deniz K.'nın kullandığı 35 AHJ 192 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek ters döndü. Kazayı yara almadan atlatan Deniz K., araçtan çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da yağışlı havada kayganlaşan yolda kamyonet devrildi - Son Dakika


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