Antalya\'da yapılan operasyonlarda 145 bin 650 litre sahte alkol ele geçirildi

Antalya'nın Muratpaşa, Kepez ve Alanya ilçelerinde yapılan operasyonlarda 145 bin 650 litre sahte alkol ele geçirildi, 15 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. 23-27 Aralık 2023 tarihleri arasında Muratpaşa, Kepez ve Alanya ilçelerinde yapılan operasyonlarda; 145 bin 650 litre sahte alkol, 60 adet içki aroması, 200 adet alkol kiti, 7 bin 720 adet sigara sarma kağıdı, 165 adet puro, 400 adet cinsel içerikli ürün, 180 adet gıda takviyesi ele geçirildi. 15 kişiye "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA