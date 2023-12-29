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Antalya'da yapılan operasyonlarda 145 bin 650 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da yapılan operasyonlarda 145 bin 650 litre sahte alkol ele geçirildi

Antalya'nın Muratpaşa, Kepez ve Alanya ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 145 bin 650 litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 15 şüpheliye adli işlem yapıldı. Ayrıca, operasyonlarda içki aromaları, alkol kitleri, sigara sarma kağıtları, purolar, cinsel içerikli ürünler ve gıda takviyeleri de ele geçirildi.

Antalya\'da yapılan operasyonlarda 145 bin 650 litre sahte alkol ele geçirildi
29.12.2023 - 17:04,
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Antalya'nın Muratpaşa, Kepez ve Alanya ilçelerinde yapılan operasyonlarda 145 bin 650 litre sahte alkol ele geçirildi, 15 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. 23-27 Aralık 2023 tarihleri arasında Muratpaşa, Kepez ve Alanya ilçelerinde yapılan operasyonlarda; 145 bin 650 litre sahte alkol, 60 adet içki aroması, 200 adet alkol kiti, 7 bin 720 adet sigara sarma kağıdı, 165 adet puro, 400 adet cinsel içerikli ürün, 180 adet gıda takviyesi ele geçirildi. 15 kişiye "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Muratpaşa, Antalya, Alanya, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da yapılan operasyonlarda 145 bin 650 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da yapılan operasyonlarda 145 bin 650 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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