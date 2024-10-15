Antalya\'da Yaşlılara Dolandırıcılık Operasyonu

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Antalya'da özellikle 70 yaş üzerindeki vatandaşları arayarak kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp 4 kişiyi toplam 21 milyon 518 bin lira değerinde maddi menfaat sağlayan 5 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle 70 yaş üzerindeki vatandaşları telefonla arayıp kendilerinin, MİT mensubu, hakim, savcı, emniyet ve jandarma görevlisi olduğunu söyleyerek "Kimliğiniz bir olayda kullanıldı, adınız terör örgütüne karıştı" gibi ifadelerle baskı altına altına alan şüphelilerle ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 4 vatandaşı dolandırarak toplam 21 milyon 518 bin Türk lirası değerinde maddi menfaat sağladığı tespit edilen 5 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan aramalarda; 12 bin 500 dolar, 7 adet altın bilezik, şüphelilere ait cep telefonlarına ve sim kartlarına el konuldu. Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıstan 4'ü 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA