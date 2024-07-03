Antalya'da Zehir Tacirlerine Büyük Darbe: Kilolarca Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da Zehir Tacirlerine Büyük Darbe: Kilolarca Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Antalya'da 5 ilçede gerçekleştirilen helikopter destekli eş zamanlı operasyonlarda 26,5 kilo esrar, 21 kilo eroin, 13,6 kilo metamfetamin, 4 kilo skunk ve 1 kilo kokain ele geçirildi. Operasyon sonucunda 89 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

03.07.2024 19:55
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Antalya'da zehir tacirlerine büyük darbe: Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi

5 ilçede 32 adrese 51 ekip 224 personelle helikopter destekli eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi

Operasyonda 26,5 kilo geçkin esrar, 21 kiloya yakın eroin, 13,6 kilo metamfetamin, 4 kilo skunk, 1 kilo kokain maddesi ele geçirilirken, 89 kişi hakkında adli işlem yapıldı

ANTALYA - Antalya'da 5 ilçede 32 adrese 51 ekip 224 personelle helikopter destekli eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 26,5 kilo geçkin esrar, 21 kiloya yakın eroin, 13,6 kilo metamfetamin, 4 kilo skunk, 1 kilo kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 89 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda kentte uyuşturucu sevk eden gruplar ile internet üzerinden uyuşturucu satan torbacı olarak tabir edilen şahısların bulunduğu Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Manavgat ilçelerinde belirlenen 32 adrese yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli ile 3 Özel Harekat Timi olmak üzere toplam 51 Ekip, 224 personel ve 3 Narkotik Madde Arama Köpeği ile helikopter destekli gerçekleşen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi

Operasyonlarda toplam, 26 kilo 512 gram esrar, 20 kilo 973 gram eroin, 13 kilo 654 gram metamfetamin, 4 kilogram skunk, 1 kilo 185 gram kokain, 2 bin 829 adet ecstasy maddesi, 779 adet yaklaşık 64 bin 978 kullanımlık Sentetik Kannabinoid (A4), 737 sentetik ecza maddesi, 39 kök Kenevir bitkisi, 15 hassas terazi, 3 tabanca ile 148 adet fişek, 3 tüfek ile 9 fişek, 2 adet kurusıkı tabanca ile 37 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen Türk Lirası, Amerikan Doları, Euro, Sterlin, İran Dinarı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, toplamda 89 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Zehir Tacirlerine Büyük Darbe: Kilolarca Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Zehir Tacirlerine Büyük Darbe: Kilolarca Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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