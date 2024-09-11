Gazipaşa'da Trafik Denetimleri Sürüyor

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 44 araç ile sürücüleri denetlenirken, 3 araç trafikten men edildi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, trafik ve asayiş denetimlerini ilçenin farklı noktalarında sürdürüyor. Ekipler, İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde yaptığı denetimde araçları tek tek durdurarak kontrolünü sağladı.

Yapılan kontrollerde 44 araç incelenerek, kusurlu görülen 4 araca 10 bin 664 TL idari para cezası uygulandı. 3 araç ise trafikten men edildi. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme ile Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimlerinin devam edeceği açıklandı. - ANTALYA