Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'in yerine İlker Arslan atandı

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Resmi Gazetede yayımlanan karar ile Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'in yerine İçişleri Bakanlığı Müşaviri İlker Arslan atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlükleri, büyükelçi ve üniversite rektörleri atamaları yapıldı. 2022'den bu yana Antalya İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Orhan Çevik Emniyet Genel Müdürlüğü atandı. Çevik'in yerine ise Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne İçişleri bakanlığı Müşaviri İlker Arslan atandı. - ANTALYA