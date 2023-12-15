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Araç alım-satım sitesi dolandırıcısı yakalandı - Son Dakika
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Araç alım-satım sitesi dolandırıcısı yakalandı

Isparta'da bankadan para çekmeye gelen şahıs, araç alım-satım sitesi üzerinden vatandaşları dolandırdığı gerekçesiyle yakalandı. Şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Araç alım-satım sitesi dolandırıcısı yakalandı
15.12.2023 - 17:12,
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Araç alım-satım sitesi üzerinden vatandaşları dolandıran şahıs, Isparta'da bankadan parayı çekmeye geldiği esnada yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Çorum'da araç alım-satım sitesi üzerinden araç almaya gelen mağdurları 1 milyon 800 bin TL dolandıran H.Ö. isimli şahıs bankadan parayı çekmeye geldiği esnada yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli H.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Çorum, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Araç alım-satım sitesi dolandırıcısı yakalandı - Son Dakika


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