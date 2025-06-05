Araçta 3 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Araçtan 3 kilo 100 gram metamfetamin çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da polis tarafından durdurulan bir araçtan 3 kilo 100 gram metamfetamin maddesi çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada araca gizlenmiş 3 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.