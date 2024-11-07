Afyonkarahisar'da 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede A.Y., isimli şahsın yağma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi İscehisar ilçesinde yakalayarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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