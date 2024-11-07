Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da 3 yıl 4 ay cezası bulunan A.Y. jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

07.11.2024 10:43
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Afyonkarahisar'da 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede A.Y., isimli şahsın yağma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi İscehisar ilçesinde yakalayarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika

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