Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında 3 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde 2313 Sayılı Kanuna Aykırılık suçundan 3 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - BİNGÖL
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