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Ardahan'da 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Ardahan'da 2 düzensiz göçmen yakalandı

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan ve Azerbaycan uyruklu 2 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Ardahan\'da 2 düzensiz göçmen yakalandı
12.12.2023 - 13:14,  Güncelleme: 13:14
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Ardahan'da düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmada, Afganistan ve Azerbaycan uyruklu 2 göçmen yakalandı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde, Azerbaycan uyruklu K.J, Kaptanpaşa Mahallesi'nde, Afganistan uyruklu M.S de Ardahan Devlet Hastanesinde yakalandı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerin adından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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Azerbaycan, Afganistan, Ardahan, Göçmen, Göçmen Kaçakçılığı, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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