Ardahan\'da Polis Teşkilatının 179. Kuruluş Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

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Ardahan'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından polislerin yer aldığı bağlama ve ses sanatçısı davetlilere müzik dinletisi sundu.

Programda ayrıca, polis teşkilatının geçmişini anlatan video gösterisi ve sunumlar yapıldı.

Vali Vekili Şahin Demir, tarihinden aldığı şan ve şerefle bugün ülkemizde güven ortamının tesisine yönelik takdire şayan hizmetler gösteren bir teşkilat olduğunu söyledi. Şahin, "Devlet teşkilatları içerisinde temel unsurlardan biri olan emniyet teşkilatı, halkın birlik ve esenlik içerisinde yaşaması, kamu düzeninin temini, hukukun tesisi ve insan haklarının korunmasına dair görevlerini büyük bir fedakarlıkla yerine getirmektedir. Gücünü kanunlardan, desteğini ve motivasyonunu halktan alan polis teşkilatı günümüz Türkiye'sinde sahip olduğu modern araç gereç ve teknik imkanların yanı sıra özverili çalışmaları ile de milletin sevgisini kazanmış saygın bir yapıda üstün başarılara imza atmaktadır" dedi.

İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener de teşkilatın kuruluşunun 179. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını, Ardahan'ın daha huzurlu bir kent olması için çalıştıklarını ifade etti.

Resim ve çeşitli yarışmalarda derece alan polis ve öğrencilere ödül verilen programa, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, diğer yetkililer, polisler ve aileleri katıldı. - ARDAHAN