Arhavi\'de 3 top fens teli çalındı, şüpheli yakalandı

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Artvin'in Arhavi ilçesine 3 top fens teli çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri 1 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arhavi ilçesine bağlı Yolgeçen köyünde 3 top fens teli çalındığının bildirilmesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kimliği belirlenen O.S'nin evinde yapılan aramada söz konusu çalınan fens telleri ele geçirildi. Ele geçirilen fens telleri sahibine teslim edilirken, olayın şüphelisi O.S. ise gözaltına alındı. - ARTVİN