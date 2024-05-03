Arhavi'de 3 top fens teli çalındı, şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Arhavi'de 3 top fens teli çalındı, şüpheli yakalandı

Arhavi\'de 3 top fens teli çalındı, şüpheli yakalandı

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen 3 top fens teli çalma olayıyla ilgili olarak jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan fens telleri sahibine teslim edildi.

03.05.2024 10:45
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Artvin'in Arhavi ilçesine 3 top fens teli çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri 1 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arhavi ilçesine bağlı Yolgeçen köyünde 3 top fens teli çalındığının bildirilmesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kimliği belirlenen O.S'nin evinde yapılan aramada söz konusu çalınan fens telleri ele geçirildi. Ele geçirilen fens telleri sahibine teslim edilirken, olayın şüphelisi O.S. ise gözaltına alındı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arhavi'de 3 top fens teli çalındı, şüpheli yakalandı - Son Dakika

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